В Сочи осудили экс-инспектора ДПС за злоупотребление полномочиями и подлог

Приговором Лазаревского районного суда Сочи бывший инспектор ДПС Нальбий Хушт признан виновным в совершении служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В суде экс-полицейский не признал свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как следует из приговора, в 2020 году на трассе Джубга — Сочи столкнулись мотоцикл и внедорожник ВАЗ-213100. На место аварии выехал Нальбий Хушт. Экс-инспектор ДПС заставил травмированного мотоциклиста взять вину на себя, укрывая от ответственности второго участника аварии — пенсионера МВД.

«Хушт привез водителя мотоцикла в отдел полиции, где под угрозой лишения водительских прав заставил написать объяснение о нарушении им правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги… А также о том, что имеющиеся у него повреждения получены при падении на бордюр», — говорится в сообщении ведомства.

По 285-й уголовной статье Нальбий Хушт лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение года, а также оштрафован на 50 тыс. руб. По второй освобожден от уплаты штрафа из-за истечения срока давности.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк

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