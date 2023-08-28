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Коммерсантъ FM
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Наезд с погружением

Самокатчик пострадал на Большом Устьинском мосту

В Москве недовольные наездами самокатчиков граждане стали сами совершать над ними расправы. В ходе одной из таких акций был избит молодой человек, сбивший в центре столицы девушку. Его самокат вместе с телефоном оказались на дне Москвы-реки. По итогам проверки полиция может возбудить уголовное дело о хулиганстве и порче имущества.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье в ОМВД по Замоскворецкому району обратился 23-летний Александр, рассказавший, что поздней ночью подвергся нападению двух неизвестных на середине Большого Устьинского моста. Мужчины, которые, по его словам, были пьяны, напали, когда он на арендованном электросамокате Woosh врезался в девушку, шедшую ему навстречу.

По данным потерпевшего, нанеся ему побои, один из сопровождавших девушку мужчин взял с дороги лежащий рядом самокат, поднял его и перекинул через ограждение моста в реку.

Вместе с Woosh на дно Москва-реки отправился вставленный в рулевую панель телефон молодого человека. Компания удалилась в неизвестном направлении. Полицию пострадавший вызвал, уже добравшись домой.

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Просмотр записей камер наблюдения подтвердил рассказ пострадавшего. Полиция проводит доследственную проверку, по итогам которой в отношении напавшего на самокатчика могут возбудить уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК) или хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а также об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Самокатчику в худшем для него случае грозит ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД), но произойдет это лишь в том случае, если здоровью девушки был причинен тяжкий вред.

Николай Сергеев

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