В Курской области ограничат продажу алкоголя 1 сентября

1 сентября в Курской области будет запрещена продажа любого спиртного, сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что эти ограничения в день знаний не касаются кафе, баров и ресторанов. Соответствующие положения определены в областном законе № 73 «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области».

В Белгородской области в день знаний и во всероссийский день трезвости, 1 и 11 сентября, также будет ограничена продажа алкоголя. Региональные власти подобные меры объяснили обеспечением порядка в праздничное время.

Владимир Зоркий