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Под Воронежем открылся дилерский центр «Ростсельмаша» за 250 млн рублей

В Новой Усмани Воронежской области торжественно открылся дилерский центр отечественного производителя зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш». Объем инвестиций в объект превысил 250 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации района, в дилерском центре воронежское ООО «ПТП ''Агропромснаб''» создало 40 рабочих. Планируется, что там будет осуществлять гарантийный ремонт и техническое обслуживание более 400 единиц техники в год. Площадь цеха составляет около 1,5 тыс. кв. м, на которых расположились склад запчастей, зоны ремонта, предпродажной подготовки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Производственно-торговое предприятие "Агропромснаб"» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в декабре 1998 года. Уставный капитал - 462,5 тыс. руб. Учредители - генеральный директор Виктор Скутнев (87,3%), Валентина Олейникова (9,37%), Сергей Настюков (2,7%) и Василий Сарычев (0,6%). По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке в 4,3 млрд руб. (рост за год на 46,6%) и чистой прибыли в 413,5 млн руб. (на 226,2%). Годовой финансовый баланс достиг 1,6 млрд руб.

По собственным данным компании, в собственности у «Агропромснаба» производственная база общей площадью более 70 тыс. кв. м, на которой расположены ремонтные мастерские, складские и административные помещения, площадки для хранения техники. Филиалы компании открыты в Воронеже, Борисоглебске, Острогожске, Россоши, Бутурлиновке, Поворино, Калаче, Боброве, Бутурлиновке, Лисках и Богучаре.

Год назад тамбовское АО «Октябрьское» ввело в эксплуатацию в регионе первую очередь дилерского центра «Ростсельмаша», в который планировалось вложить 292 млн руб.

Владимир Зоркий

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