Прокуратура Швеции предъявила обвинения россиянину в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила обвинения в шпионаже в пользу России 60-летнему бизнесмену, имеющему российское и шведское гражданство, сообщила газета Expressen. Прокуратура считает, что его компании снабжали информацией и секретными технологиями российскую разведку. Мужчина был задержан в ноябре 2022 года.

По данным Expressen, бизнесмен — россиянин, который получил шведское гражданство в 2012 году, при этом от российского отказываться не стал. Его имя не называется. Следствие считает, что его бизнес был «частью российской государственной системы для незаконных закупок технологий на Западе».

Согласно материалам дела, с 2013 года и до ноября 2022-го мужчина организовывал покупку и транспортировку в Россию продукции, запрещенной для продажи в РФ в рамках санкций Евросоюза. В обвинительном заключении говорится, что его деятельность представляла угрозу для Швеции и США.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый действовал в сотрудничестве с лицами, находящимися в Швеции и за рубежом. Многие из них якобы действовали под вымышленными именами, включая тех, кто работает в российской разведке. Сам обвиняемый вину не признает. Адвокат заверил, что защита предоставит материалы, подтверждающие его невиновность.

В ноябре бизнесмена задержали вместе с супругой в пригороде Стокгольма. Группа захвата прибыла на двух вертолетах и проникла в дом через окна. Изначально жену бизнесмена подозревали в пособничестве. Затем с нее сняли обвинения.

Лусине Баласян