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Технологии углеродного депонирования БелГУ

В Белгороде появится единственный в России карбоновый полигон в городской черте

Ученые Белгородского госуниверситета (НИУ «БелГУ») создают карбоновый полигон в Белгороде. Это единственный подобный объект в России, который появится именно в городской черте.

Фото: пресс-служба БелГУ

Проект, направленный на решение экологических проблем Белгородской области, реализуется по программе «Приоритет-2030».

Карбоновый полигон заложили на территории университетского ботанического сада. Здесь установлена вторая по высоте в России вышка (48,6 м) с оборудованием для мониторинга углеродного баланса Белгородской агломерации. С ноября 2022 года ученые замеряют потоки углекислого газа, пары воды и метеопараметры для расчета потоков углерода в Белгороде. Первые результаты исследований ожидаются этой осенью.

Директор Регионального центра мониторинга углеродного баланса БелГУ Павел Голеусов рассказал, что это пока единственный в России карбоновый полигон, расположенный в городской черте. «В городе много источников выбросов углекислого газа, но есть и зеленые насаждения, способные этот газ поглощать. Оборудование позволяет выявить суточный временной ход этих потоков и оценить, насколько возможно смягчить антропогенное воздействие на климат», — отметил ученый.

По словам Павла Голеусова, на полигоне также будет развернута серия экспериментов по поглощению углекислого газа городской растительностью. Сейчас продолжается обустройство площадки с рекультивацией территории. Уже высажены тополя, осенью планируется высадка клена, липы и ясеня. Эти лесные культуры необходимы для отработки технологий углеродного депонирования.

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