Нелегальным мигрантам в Британии могут надеть GPS-трекеры

Британское Министерство внутренних дел рассматривает вариант с выдачей незаконным мигрантам браслетов с GPS-трекером для контроля за их передвижением. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на чиновников ведомства. Этот план связывают с недостатком мест для содержания таких мигрантов.

В июле в силу вступил закон о нелегальной миграции, в соответствии с которым на министерство возложена обязанность задерживать нелегальных мигрантов и содержать их, пока те ожидают либо депортации, либо, что менее вероятно, предоставления убежища. При этом собственно учреждения для содержания нелегальных мигрантов рассчитаны на одновременное пребывание там 2,5 тыс. человек, тогда как сейчас в стране более 175 тыс. человек ожидают решения о депортации или предоставлении убежища. И это количество постоянно растет.

Сложность создания системы отслеживания состоит в том, что министерство уже объявило о планах по расширению использования электронных гаджетов для отслеживания местонахождения преступников. К марту 2025 года эта программа должна охватить 25 тыс. человек. Отслеживание еще и мигрантов распространит программу на десятки тысяч человек, и, как говорят чиновники министерства, оно может столкнуться с отсутствием средств или нехваткой электронных браслетов.

Альтернативные планы рассматриваются, но их тоже нельзя считать безупречными. Один из вариантов предполагает строительство дополнительных центров содержания, однако оно требует и времени, и средств. Другой связывает выплаты, на которые могут сейчас рассчитывать нелегальные мигранты, с обязанностью регулярно являться в полицию для подтверждения того, что они не покинули заявленное место пребывания. Однако эта мера может быть признана нарушением того же закона, одно из положений которого обязывает министерство делать так, чтобы мигранты не оказывались без средств к существованию.

Виктор Бук