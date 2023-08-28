УК «Продимекс Агро» собрала более 90% ранних зерновых культур в Воронежской области

По данным на 21 августа, в Воронежской области в предприятиях УК «Продимекс Агро» ранние зерновые убраны на 92% площади.

Озимая пшеница убрана уже на 99,8% площади (средняя урожайность — 49 ц/га), яровая пшеница — на 74,2% (средняя урожайность — 45 ц/га), яровой ячмень — на 94,5% (средняя урожайность — 40 ц/га). Лидерами по урожайности в регионе стали предприятия из Панинского, Аннинского, Семилукского и Эртильского районов.

В компании отметили, что зерноуборочная техника работает с оптимальной производительностью, так как полегания посевов в этом году почти не было. В наиболее благоприятные дни холдинг убирал до 7 тыс. га в день.

«Продимекс» уже приступил к обработке урожая. На середину августа намолочено 690 тыс. тонн зерна. ГК столкнулась с дефицитом складских мощностей для размещения готовой продукции, поэтому ее часть закладывается на хранение в полимерные рукава: на 21 августа так хранятся 26 тыс. тонн пшеницы и 50 тыс. тонн ячменя.

Кроме того, предприятия ведут активную работу по очистке и сортировке семян. Семенной материал озимой пшеницы и яровых культур заложен в полном объеме.

Уже сформирован и объем страхового фонда семян ярового ячменя и яровой пшеницы на случай неблагоприятной перезимовки озимых культур 2024 года. Сев озимых планируется начать не ранее 25 августа. Сейчас идет ремонт и подготовка сеялок к работам.

Холдинг также приступил к уборке сахарной свеклы в Лискинском районе. Всего предприятиям «Продимекса» в текущем сезоне предстоит убрать и вывезти на свеклопункты сахарных заводов более 4 млн тонн свеклы. Посевы находятся в хорошем состоянии, первые замеры урожайности дают повод для оптимистичных прогнозов. Пуск воронежских сахарных заводов запланирован на третью декаду августа.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.