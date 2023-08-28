В Москве возобновили движение на севере салатовой ветки метро

Движение поездов на участке между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро возобновили на день раньше срока. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также досрочно завершены все работы по интеграции нового участка салатовой ветки до станции «Физтех», но он пока не открыт для пассажиров.

Движение поездов между упомянутыми станциями временно приостанавливали 26–27 августа. Ограничения вводили в связи с подготовкой к открытию новых станций участка «Селигерская»—«Физтех». Власти Москвы также ожидают, то к середине осени будет открыт МЦД-4. После его запуска в столичном метро будет насчитываться 140 станций.

Лаура Кеффер