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Коммерсантъ FM
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В Хургаде ищут пропавшую во время дайвинга россиянку

В Хургаде расширяют радиус поисков пропавшей во время глубоководного погружения россиянки Кристины Осиповой. Об этом сообщил атташе генконсульства РФ Алексей Жиляев. Женщина пропала 25 августа во время дайвинга вместе с мужем.

«Компьютер после всплытия мужа показывал максимальную глубину 122 м, то есть это та глубина, на которой они находились и оба потеряли сознание. Когда муж выплыл на поверхность и пришел в сознание, супруги рядом не было»,— рассказал ТАСС господин Жиляев.

Диппредставительство отправило запрос МИД Египта, а также поддерживает связь с местным генпрокурором. «Мы контролируем процесс поиска, его радиус постоянно расширяют, но результатов пока нет»,— добавил Алексей Жиляев.

Лаура Кеффер

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