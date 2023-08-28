В Брюховецком районе два человека погибли в ДТП с легковушками

В Брюховецком районе из-за столкновения двух легковушек погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 28 августа около 10 часов. По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover Discovery. Водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм погибли на месте, водителя иномарки с травмами доставили в ЦРБ станицы Каневской.

Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы оперативно организовали реверсивное движение.

Татьяна Ручкина

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