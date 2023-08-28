ВС РБ рассмотрит жалобу на приговор экс-владельцу сети шинных центров «Таганка»

24 октября Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляционную жалобу 51-летнего экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева на приговор Октябрьского райсуда Уфы, который признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), указывается в картотеке дела на сайте суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Андрей Смышляев получил от ООО «Нокиан шина» автомобильные покрышки на 3 млрд руб., но за них до конца не рассчитался. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы со штрафом 950 тыс. руб.

Предприниматель вину не признал. В последнем слове он просил вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

Венера Хисамова

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