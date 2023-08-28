Более 3,2 млрд рублей выплачено жителям приграничья Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что уже более 110 тыс. жителей региона получили выплаты из федерального бюджета и более 4,3 тыс. — из внебюджетных источников». На данный момент в субъекте завершается выплата единовременной финансовой помощи жителям приграничных территорий в размере 10 и 50 тыс. руб. Всего на эти цели направлено уже более 3,24 млрд руб.

Как уточнил господин Гладков, за несколько месяцев из федерального бюджета материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получили более 61 тыс. человек (610 млн руб.), 50 тыс. руб. — более 53 тыс. (2,5 млрд руб.). Отдельно за счет внебюджетных средств финансовую помощь получили те граждане, которые не были прописаны на приграничной территории, но доказали свое фактическое место проживания. Так, 2,228 тыс. человек получили по 10 тыс. руб. (22,28 млн руб.) и 2,16 тыс. жителей — по 50 тыс. (108 млн руб.).

По словам губернатора, с 25 по 27 августа было рассмотрено 25 обращений от незарегистрированных в Шебекинском городском округе жителей с просьбой подтвердить фактическое проживание для получения выплат. В отношении семи граждан членами специальной комиссии была проведена выездная проверка. В одном случае было решено перечислить выплаты, остальные обращения планируется проверить дополнительно.

«Некоторые заявители утверждают, что проживают в квартире, но при этом управляющая компания говорит, что там никто не живет. То есть фактически есть признаки мошенничества, необходимо передавать эту информацию в правоохранительные органы. Есть случаи, когда единственным аргументом заявителя является родственная связь с собственником жилья. В целом дополнительная проверка дает свои результаты»,— пояснил Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий