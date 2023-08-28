Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции в ближайшее время

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом состоятся в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции»,— рассказала госпожа Захарова, не назвав конкретную дату и не раскрыв какие-либо подробности предстоящей встречи.

Кремль сообщил 25 августа, что в ближайшее время пройдет встреча Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара хочет уговорить Москву вернуться к реализации зерновой сделки, из которой РФ вышла с 18 июля из-за невыполнения ее условий.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Лаура Кеффер