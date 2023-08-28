Китай запретил ввоз мяса птицы с двух предприятий Кубани

С 24 августа Китай прекратил экспортировать мясо птицы, выпущенное Агрокомплексом Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева) и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из экспортеров. Информацию также подтвердил представитель Россельхознадзора.

Всего Китай запретил поставки мяса с четырех предприятий. Среди них также Невинномысская и Благодарненская птицефабрики (филиалы «Ставропольского бройлера»).

Россельхознадзор запросил у Китая разъяснения о причинах введения ограничений, но ответа не получил. Представитель ведомства отметил, что в регионах, где находятся предприятия, не выявлены случаи заболевания гриппом птицы, его распространение невозможно.

Топ-менеджер крупной птицеводческой компании-экспортера отметил, что для ввоза-вывоза продукции между Россией и Китаем подписывается ветеринарное соглашение и экспортный сертификат, в которых прописываются условия и причины приостановки поставок. Это может произойти, если в птице обнаружат недопустимые концентрации опасных веществ или при нарушении правил маркировки.

Татьяна Ручкина

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