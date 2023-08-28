УФАС отменило итоги конкурса на благоустройство аллеи перед театром кукол в Уфе

УФАС по Башкирии предписало управлению капстроительства администрации Уфы отменить итоги конкурса на благоустройство аллеи перед театром кукол в Уфе, сообщили в антимонопольном ведомстве. В августе контракт стоимостью 18 млн руб. был заключен с уфимским ООО «Уралагротехсервис» (принадлежит Расиму Зарипову).

Установлено, что действия управления капстроительства противоречат закону о контрактной системе — заказчик неправомерно определил победителя, чья заявка не соответствовала дополнительным требованиям заказчика. Структура мэрии должна пересмотреть заявки участников, будет возбуждено административное дело.

Ранее УФАС уже выявляло нарушения в двух конкурсах управления капстроительства по благоустройству аллеи перед театром кукол в Уфе. В обоих случаях заказчик неправомерно объединял в один лот разные виды работ.

Влада Шипилова

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