В Курской области адвоката по назначению подозревают в обмане подзащитного

Следователи управления СКР по Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Его фигурантом является адвокат по назначению, которому по ходатайству следователя суд уже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Имя защитника не называется.

По версии следствия, адвокат представляя интересы мужчины по уголовному делу за счет средств федерального бюджета, встретился с его матерью. Он убедил ее «в необходимости передачи денежных средств под предлогом осуществления квалифицированной защиты сына». Так защитник «путем обмана и злоупотребления доверием» завладел 110 тыс. руб., сообщили в ведомстве.

Владимир Зоркий