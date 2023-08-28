«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На валютном рынке сейчас две темы — внешняя и внутренняя. Первая зависит от того, как позиционирует себя американский регулятор. Об этом рассказал глава ФРС Джереми Пауэлл в своей программной речи. По его мнению, инфляция начала снижаться, ЦБ свою работу сделал, но есть риски дальнейших всплесков и роста инфляции. Поэтому пока ставка будет нейтральной и находиться на уровне 5,25-5,50. Что касается внутренней ситуации, то в России завершается налоговый период, и рубль потерял где-то 2% по отношению к американскому доллару. Что делать инвесторам в текущей ситуации? На какие тренды обратить внимание? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: С одной стороны, ФРС готов повышать ставку, но, с другой, вроде бы цикл повышения ставки закончен. 25 августа, в пятницу, доллар показал нейтральную динамику и укрепился где-то на 0,5% по индексу, сейчас доллар начинает снижаться. Здесь наилучшую динамику, скорее всего, покажет пара евро-доллар, так как ЕЦБ еще не закончил с повышением ставки. Вот эта внешняя тема, на которую следует обратить внимание.

Что касается внутренней ситуации, то обычно в налоговый период идут продажи экспортной выручки, и рубль укрепляется. В этот раз после всех событий и экстренного заседания российского Центробанка, каких-то предупреждений экспортерам, о которых мы достоверно пока ничего не знаем, какой-то контроль вроде бы должен быть. Однако, судя по цифрам, которые сообщает регулятор по кредитованию, этого не происходит. Тогда можно сделать вывод, что те, кому нужно продавать валюту, этого не делают. Они просто берут краткосрочные кредиты и таким образом выполняют свои рублевые обязательства. Поэтому валюта не заходит в страну, а так как спрос на импорт у нас восстановился примерно до уровня 2021 года, имеется очень серьезный перекос по счету текущих операций. И рубль снижается. Соответственно, снижение может усилиться, а с учетом внешних факторов, где доллар будет падать к основным валютам, наилучшую динамику, скорее всего, покажет пара евро-рубль.

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