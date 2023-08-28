Чистая прибыль «Фортум» по МСФО в первом полугодии выросла в 1,8 раза

ПАО «Фортум» представило промежуточную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года. Согласно документам, с начала января по конец июня чистая прибыль компании по МСФО увеличилась в 1,8 раза относительно результатов первого полугодия 2022-го, до 9,083 млрд руб.

Выручка ПАО «Фортум» от реализации выросла на 16,6% и составила 46,6 млрд руб. Операционная прибыль компании увеличилась на 18,5%, до 13,62 млрд руб., прибыль до уплаты налогов составила 10,967 млрд руб. по сравнению с годом ранее показатель вырос в 1,6 раза.

ПАО «Фортум» — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций, четыре из них находятся в Челябинской области, три — в Тюменской области, одна — в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому временное управление долей Fortum и немецкой компании Uniper в «дочках» «Фортум» и Unipro передается под контроль России. В июле концерн уведомил российскую сторону, что планирует добиваться от Москвы в международном суде компенсации за потерянные активы и инвестиции в России. На заседании 22 августа акционеры «Фортум» приняли решение переименовать компанию в «Форвард Энерго».

Милена Костерева