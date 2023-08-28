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В Воронежской области за сутки в ДТП погибли тракторист и велосипедист

Воронежские полицейские проводят проверки по фактам двух ДТП, в которых 27 августа погибли два человека.

По предварительным данным полиции, вчера примерно в 14.00 часов у дома № 1 по улице Мичурина поселка Садовый Новоусманского района 39-летний воронежец управлял колесным трактором «МТЗ-80» и допустил его опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Лискинском районе в тот же день примерно в 21.30 на нулевом километре автодороги «М-4 - Лиски - село Лискинское» 70-летний местный житель управлял автомобилем «Опель Астра», не справился с управлением и совершил наезд на попутно движущегося велосипедиста. В результате 50-летнего житель района скончался до приезда скорой.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 105 ДТП. Из них в облцентре – 69, на федеральных трассах – 14, в районах области – 22. В десяти авариях травмы различной степени тяжести получили 12 человек, погибли двое.

Владимир Зоркий

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