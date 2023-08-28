Глава Ленинградского района прокомментировал громкий хлопок, напугавший жителей

Жителей нескольких населенных пунктов Ленинградского района испугал громкий хлопок в небе, раздавшийся около 9 часов. Как сообщил глава муниципалитета Юрий Шулико в Telegram-канале, никаких происшествий не происходило.

«Я тоже слышал этот грохот. Понятно, что сейчас любой непонятный звук может взволновать и напугать. Хочу всех заверить, что никаких происшествий на территории муниципалитета не произошло»,— отметил Юрий Шулико.

Он подчеркнул, что поводов для волнений у жителей нет. На территории Ленинградского райна все спокойно.

Татьяна Ручкина

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