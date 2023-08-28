На уфимской улице Карима вводят двустороннее движение

В Уфе с 4 сентября вводится двустороннее движение на участке улицы Карима — от Кирова до Чернышевского, сообщила пресс-служба мэрии. Решение, по ее информации, было принято после «многочисленных обращений горожан». «Ранее вопрос был рассмотрен на межведомственной комиссии и получил положительный вердикт»,— добавили в мэрии.

В настоящее время разработан проект организации дорожного движения, даны поручения соответствующим службам по установке знаков, на участке нанесли разметку, говорится в сообщении пресс-службы.

Венера Хисамова

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