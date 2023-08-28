Для атак на Белгородскую область 27 августа ВСУ использовали 125 боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины 27 августа. За сутки вооруженные силы этой страны использовали не менее 125 различных боеприпасов (днем ранее - около 150), один беспилотник. По данным российских властей, пострадавших граждан и повреждений в населенных пунктах в результате атак нет.

Так, в Белгородском районе по селу Солнцевка ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка совершили семь артиллерийских и пять гранатометных выстрелов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попали окраины хуторов Старый и Плотвянка. В них установлено 12 и 24 прилета соответственно.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпустили два минометных снаряда. В селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомёта обстреляли МАПП «Шебекино». По нему зафиксировано 14 минометных снарядов и десять гранатометных выстрелов. По хутору Бондаренков было выпущено 13 миномётных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа – по шесть минометных снарядов, по поселку Ленинский – четыре, по селу Белянка и хутору Панков – по три минометных снаряда.

Владимир Зоркий