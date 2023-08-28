Кубань начала сотрудничество с национальным центром ГЧП

Краснодарский край заключил соглашение о сотрудничестве с национальным центром развития государственно-частного партнерства. Как сообщает пресс-служба администрации региона, документ подписали первый замгубернатора края Игорь Галась и гендиректор наццентра Павел Селезнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Соглашение о сотрудничестве позволит выработать совместные предложения по повышению эффективности взаимодействия с бизнесом на принципах, стандартах клиентоцентричности при реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства»,— отметил Игорь Галась.

По договору эксперты наццентра ГЧП будут помогать выбирать и анализировать перспективные проекты, привлекать финансирование и подбирать федеральные меры поддержки. Кроме того, предполагается обучение представителей органов власти для создания профессиональных команд и запуска на региональном уровне новых проектов ГЧП. Региону также помогут сформировать единую цифровую среду для взаимодействия с инвесторами на базе платформы «Росинфра».

На Кубани на принципах государственно-частного партнерства реализуют уже 70 проектов. Объем инвестиций по ним составляет около 130 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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