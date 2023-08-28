Участника СВО, спасшего из огня инвалида, наградили орденом Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства наградил орденом генерала Шаймуратова 21-летнего участника специальной военной операции Ильдариса Халиуллина, который во время пожара спас из огня своего соседа — инвалида первой группы.

24 августа в Балтаческом районе на соседнем участке с домом отца Ильдариса Халиуллина начался пожар. Молодой человек, который приехал в Башкирию в отпуск из зоны СВО, вытащил из окна мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. В пожаре погибли двое человек.

Влада Шипилова

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