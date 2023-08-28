Средняя ставка по потребкредитам превысила 20% впервые с начала года

Средняя ставка по потребкредитам в крупных российских банках на неделе с 17 по 24 августа выросла на 1,1 п. п., до 20,94%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» Московской биржи.

До этого уровня ставки выросли впервые за 2023 год. В последний раз они превышали 20% в декабре 2022-го. В этом году ставки не опускались ниже 19%.

Ставки по потребкредитам банки начали поднимать после того, как совет директоров Центробанка (ЦБ) на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Регулятор уверял, что решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

О последствиях этого решения — в материале «Ъ» «Сельскую ипотеку придавило ставкой».

Лаура Кеффер