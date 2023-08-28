Мэрия Уфы выделила до 12,2 млн рублей на 22 световых арт-объекта

Мэрия Уфы закупит 22 арт-объекта со световыми инсталляциями для установки в парках и скверах. Общая стоимость всех конструкций составит до 12,2 млн руб. Закупка финансируется из федерального, республиканского и муниципального бюджета. Поставщиков арт-объектов определят по итогам трех электронных аукционов.

Планируется закупить шесть круглых скамеек в форме стилизованных пиал с орнаментом. Их установят на площади возле кинотеатра «Родина» и на площади двух фонтанов. Еще одну скамейку — в виде полумесяца — разместят возле Башкирской государственной филармонии. Перед зданием Уфимского университета науки и технологий на улице Маркса установят четыре усеченных октаэдра, а на Коммунистической улице — два ромбододекаэдра. В сквере возле ТРК «Галерея-АRT» разместят два додекаэдра. Эти арт-объекты обойдутся бюджетам трех уровней в 8,1 млн руб.

Еще около 1,77 млн руб. выделено на установку в сквере с двумя фонтанами по улице Валиди шести элементов одинаковой формы в виде природной гальки. «Камни» со светодиодной внутренней подсветкой, с функцией подогрева и беспроводной зарядкой для телефонов также являются скамьями. В комплекте с ними поставляется коммутационная коробка, трансформатор для преобразования напряжения и кабель подключения к электросети.

Третий контракт стоимостью до 2,3 млн руб. заключат на поставку арт-объекта «Пианино». В техзадании отмечается, что он должен представлять собой наземную и вертикальную «клавиатуру» с подсветкой, установленные на подиуме. Каждая из частей должна состоять из 17 клавиш. Объект установят в Театральном сквере.

Наталья Балыкова

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