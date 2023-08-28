Дума Талицы приняла отставку мэра Александра Толкачева

Депутаты думы Талицы (Свердловская область) приняли отставку главы городского округа Александра Толкачева. Он покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа «ВКонтакте». Врио главы Талицы назначен Михаил Михайлов, ранее занимавший должность заместитель главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Талькина Фото: Ксения Талькина

Напомним, 17 августа господин Толкачев написал заявление об уходе с руководящего поста. Ему предложили должность в Федеральном агентстве по делам национальностей в Ростове-на-Дону. «В приоритете — обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия в России. Моя конкретная задача — обеспечить это на новых территориях Российской Федерации»,— написал господин Толкачев.

Александр Толкачев руководил Талицким городским округом с 2010 года. В 2018 году он пережил покушение на убийство: неизвестный выстрелил по автомобилю чиновника и скрылся. Господин Толкачев не пострадал. В 2022 году в интервью «Ъ-Урал» он рассказал, что за 12 лет главный завод округа «Талицкое молоко» из откровенно убыточного превратился в одно из крупнейших предприятий Свердловской области и Уральского федерального округа. Несмотря на это, господин Толкачев отметил, что Талица испытывает проблемы с нехваткой рабочих мест и оттоком трудоспособного населения.

Василий Алексеев

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