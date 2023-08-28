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Коммерсантъ FM
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С бывшего премьера Пакистана Имрана Хана сняли обвинения в покушении на убийство

Высший суд Пакистана принял решение о снятии обвинений в покушении на убийство с бывшего премьер-министра Имрана Хана, сообщил его адвокат Наим Паньюта в X (бывшая Twitter). Также сегодня суд рассмотрит апелляцию господина Хана об отмене вынесенного ранее приговора, по которому он получил три года тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

Имран Хан занял должность премьер-министра Пакистана в 2018 году. В апреле 2022-го его сместили с должности после вынесения ему вотума недоверия. В октябре Имрана Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.

Обвинение в покушении на убийство юриста Раззака Шара бывшему премьер-министру было предъявлено в июне. Всего после отстранения от власти на политика было заведено более 150 судебных дел. В частности, господин Хан обвиняется в коррупции, терроризме и подстрекательстве к мятежу в связи с массовыми протестами, в ходе которых его сторонники атаковали госучреждения и военные объекты по всей стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лидера пакистанской оппозиции завалили делами».

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