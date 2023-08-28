В Полтавской области при обстреле повреждено промпредприятие

В результате ночного обстрела в Полтавской области Украины полностью разрушен производственный цех, сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с незначительными травмами.

«О местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов»,— написал он в Telegram.

Сегодня, 28 августа, ночью в большинстве регионов Украины, в том числе в Полтавской области, вновь объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Минобороны России об атаках не сообщало.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер