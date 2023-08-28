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В Сочи в ДТП с четырьмя иномарками пострадали трое детей и двое взрослых

В Адлерском районе Сочи при столкновении четырех иномарок пострадали пять человек, в том числе трое детей. По факту ДТП полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Авария произошла на улице Краснофлотская. По предварительным данным, водитель Mercedes, двигаясь из поселка Красная Поляна в сторону Адлера, столкнулся с попутным Subaru, водитель которого остановился для поворота налево. От удара японскую машину отбросило на припаркованные Volvo и Audi. Их запчасти отлетели и повредили KIA.

В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей. Им оказали медпомощь.

Татьяна Ручкина

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