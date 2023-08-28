Для челябинцев в день города выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова

В мэрии Челябинска назвали хэдлайнеров концерта, посвященного 287-летию со дня рождения Челябинска, который пройдет 9 сентября на площади у Торгового центра. По словам замглавы города Сергея Авдеева, это будут группа «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всего в рамках празднования дня города запланировано 70 мероприятий, из которых 27 пройдут на общегородском уровне, сообщил вице-мэр на аппаратном совещании. На главном концерте также ожидается выступление челябинского симфонического оркестра совместно с солистами Мариинского и Большого театров.