Для Уральской авиабазы закупили спецтехники и оборудования на 30 млн рублей

Для Уральской авиабазы закупили новую спецтехнику и оборудование на сумму 30 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В частности, спасателям направили почти 500 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, восемь малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей «Соболь».

Малые лесопожарные комплексы были куплены за счет федеральных средств. Пять автомобилей уже распределены в Тавдинское, Свердловское, Кушвинское, Верхотурское лесничества.

Напомним, с 1 октября сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств повысят оклады на 10,9%. На эти цели по поручению Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.

Кроме того, до конца года сотрудникам Уральской авиалесоохраны выплатят долги по зарплатам.

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