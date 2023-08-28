В Челябинске после опрессовки без горячей воды остаются 28 домов

После завершения последнего, шестого этап опрессовки в Челябинске без горячей воды остаются 28 домов. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы областного центра по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам вице-мэра, городские власти рассчитывают, что все потребители получат горячую воду на этой неделе. Он также отметил, что после пятого этапа к горячему водоснабжению подключили все многоквартирные дома, где проходила эта часть гидравлических испытаний.

Шестой этап опрессовки в Челябинске проходил с 9 по 23 августа. Под отключение воды попали 145 многоквартирных домов, 12 детских садов, 11 учебных заведений и четыре объекта здравоохранения в Тракторозаводском районе.