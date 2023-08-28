Липецкий инспектор ДПС отказался брать 100 тысяч рублей от пьяного водителя

Сотрудники Чаплыгинского отдела СКР по Липецкой области завершили расследование уголовного дела по факту покушения на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы). Как пояснили в ведомстве, в Данковском районе пьяный автомобилист попытался подкупить инспектора ДПС суммой в 100 тыс. руб.

По данным следствия, 20 мая управлявшего автомобилем в нетрезвом виде мужчину остановили селе Новоникольское. При составлении протокола за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ) нарушитель предложил автоинспектору взятку для «сокрытия факта правонарушения». Но полицейский отказался и «сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы».

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Владимир Зоркий