Главной проблемой сферы образования южноуральцы считают нехватку учителей

Наиболее актуальной проблемой школьного образования в Челябинской области жители региона считают нехватку педагогов. Таковы результаты исследования, проведенного Центром общественного мониторинга и проектов в преддверии начала учебного года. На проблему недостатка кадров в школах указали 27,2% респондентов.

К проблемам со средней актуальностью в ЦОМ отнесли гонку за показателями, «натаскивание» к ЕГЭ (21,8%), неудовлетворенность программой обучения (18,9%), низкую квалификацию педагогов (14,9%), большую загруженность детей домашними заданиями (13,2%) и плохое школьное питание (12,6%).

Среди проблем с низкой актуальностью, на которые указала лишь небольшая часть опрошенных, плохое техническое состояние зданий школ (10,1%), отсутствие дополнительных бесплатных занятий (7,3%), школьные поборы (7%), нехватка учебников и школьных материалов (5,9%), дистанционное образование в школе (5,7%), большое количество детей в классах и обучение в две смены (5,6%).

«Проблема нехватки педагогов чаще беспокоит жителей сельских районов, а также женщин молодого и среднего возраста, - комментируют итоги опроса в ЦОМ. – Проблема гонки за показателями – жителей Челябинска и Магнитогорска. Проблема неудовлетворенности программой обучения – жителей Челябинска».

45,3% опрошенных ответили, что в целом довольны состоянием школьного образования, 27,8 – недовольны, 26,9% затруднились ответить.