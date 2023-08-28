Вице-президента Федерации водного поло Петербурга задержали по делу о наркотиках

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал для вице-президента Федерации водного поло Петербурга Алексея Балая и генерального директора ООО «Центр реабилитации и иммунокоррекции доктора Борисова В.А.» Игоря Тихонова, которых подозревают в приобретении метадона на продажу, меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на оборот наркотиков в особо крупном размере). Вину задержанные не признали, от показаний отказались.

По версии следствия, господа Балай и Тихонов не позднее 25 августа этого года приобрели смесь, содержащую метадон в количестве 744 грамм, а также другую смесь, содержащую промежуточный продукт метадона, массой 5 472 грамма. Следствие полагает, что в дальнейшем они планировали их продавать. Приобретенные смеси хранились в гараже в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района Ленобласти и в багажнике Toyota Camry.

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