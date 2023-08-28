Курский вокзал после атаки БПЛА планируют отремонтировать до 25 декабря

В правительстве Курской области рассказали о ходе ликвидации последствий атаки беспилотника (в ночь с 19 на 20 августа) на здание городского железнодорожного вокзала. В результате падения обломков БПЛА и пожара пострадали крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель памятнику архитектуры прошлого века. Однако полностью завершить восстановление объекта планируется уже до 25 декабря 2023 года.

К концу прошлой недели на вокзале проходил демонтаж поврежденных элементов. В зале ожидания строители снимали слой штукатурки, лепнину, со стороны кровли – утеплитель. Как заверили в облправительстве, все работы осуществляются в соответствии с требованиями к проведению ремонта на объекте культурного наследия. Параллельно идет обследование и обмер для проектирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на научно-проектные работы с государственной экспертизой, ремонт и реставрацию здания потребуется около 104 млн руб. Причем кровлю планируют отремонтировать уже в течение месяца. При этом специалистам предстоит полная замена стропильной системы, реставрация ограждения, утепление и ремонт вентиляции. Также должно быть восстановлено перекрытие зала ожидания, отреставрирована лепнина, карнизы, арочный потолок из стеклянных панелей, деревянные оконные проемы. Замену ожидают и поврежденные пластиковые окна.

Возведение здания железнодорожного вокзала станции Курск началось в 1949 году, а открылось для пассажиров 12 августа 1952 года. Автор проекта – ленинградский архитектор Игорь Явейн. Он задумал вокзал как памятник Курской битве. Фасад здания украшают 46 скульптур воинов разных родов войск и тружеников тыла, внутренние интерьеры тоже напоминают о сражении на Курской дуге: орден Отечественной войны I степени - награда Курску за ратный подвиг, рельефная карта сражения, памятные знаки и картины с эпизодами боев.

Владимир Зоркий