Водитель, из-за которого пострадали 18 пассажиров, предстанет перед судом

Прокуратура Аургазинского района утвердила обвинительное заключение по обвинению водителя ООО «АтлантТранс» Игоря Дмитриева в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Материалы направлены в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый за рулем автобуса ГАЗ на трассе Уфа-Оренбург выехал на правую обочину, столкнулся со столбом линии электропередач, затем съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 18 пассажиров автобуса были травмированы, при этом двое из них получили тяжкие травмы.

Отмечается, что обвиняемый частично признал вину в совершении преступления.

Наталья Балыкова

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