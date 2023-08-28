В Кургане 54 дома останутся без горячей воды до середины сентября

В 54 многоквартирных домах Кургана, расположенных на улицах Дзержинского, Некрасова и поселке Машиностроителей не будет горячей воды до середины сентября. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании. По данным КГК, возобновить подачу воды не позволил «сложный технологический дефект», выявленный при гидравлических испытаниях.

После согласования документации и финансовых вопросов подрядчик 23 августа приступил к строительству на этом участке новой неподвижной опоры. Стоимость ремонта – более 2 млн руб. Опора – бетонное сооружение, которое предназначено для закрепление трубопровода, чтобы исключить его перемещение.

В КГК уточняют, что на участке уже вырублены деревья, идет согласования переноса кабельных линий и откачка грунтовой воды. До 1 сентября будут изготавливать каркас опоры и заливать бетон, затем до 14 сентября будет проходить застывание конструкции, после чего пройдут повторные гидравлические испытания подающего трубопровода. При положительном результате горячую воду в дома дадут 15 сентября.