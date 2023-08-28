В Белгородской области пропала выхухоль и выросла численность водяной крысы

Сотрудники управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области подвели итоги учета бобра, ондатры, выхухоли и водяной крысы. Он проходил в регионе с апреля по май нынешнего года в общедоступных охотничьих угодьях, заказниках, а также на территории «закрепленных охотничьих угодий». По данным ведомства, выхухоль в указанных местах региона не зафиксирована.

В отделе учета и анализа объектов животного мира и среды их обитания отметили, что в 2023 году учтено более 950 семей бобра общей численностью 6573 особи, более 370 семей водяной крысы общей численностью 3527 особей и 428 семей ондатры общей численностью 6814 особей.

По сравнению с прошлым годом численность ондатры увеличилась незначительно – на 2,8% (на 184 особи), численность водяной крысы – на 10,2% (на 327 особей), а в численности бобра наблюдается небольшое снижение – на 0,8% (на 55 особей). Состояние видов в целом оценивается как хорошее. В управлении пояснили, что в течение последних десяти лет наблюдается рост численности околоводных млекопитающих. Полученные данные занесут в государственный охотхозяйственный реестр.

Владимир Зоркий