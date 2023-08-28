На проверку состояния воздуха в Ростове и Новочеркасске направят 31,2 млн рублей

Всероссийский научно-исследовательский институт экологии нашел подрядчика для исследования уровня загрязнения воздуха в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Выполнит работы Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Цена контрата составила 31,2 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выяснить как дорожный транспорт влияет на состояние воздуха в городах. Для этого на разных дорогах Ростова и Новочеркасска будут произведены замеры в разное время суток, включая час пик.

Сроки реализации работ определены до конца грядущей осени.

Анастасия Назарова