В Курганской области запустили профориентационный курс для родителей

Бесплатный профориентационный курс «Родители в теме» запустили в Курганской области специалисты проекта «Билет в будущее». Как сообщают в правительстве региона, курс ориентирован на помощь родителям в поддержке школьника в выборе профессии и образования. Также цель проекта – «снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка», отмечают в областном департаменте образования и науки.

По информации региональных властей, в этом году в рамках проекта «Билет в будущее», который объединяет наставников, психологов и экспертов, помогающих детям в выборе специальности, более 100 педагогов-навигаторов будут помогать определиться с будущей профессией восьми тысячам учащихся 6-11 классов.