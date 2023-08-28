Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием рейсов

Московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также расположенный в Московской области аэропорт Жуковский работают штатно, сообщила Росавиация. Ограничения на полеты были введены в целях безопасности. В ночь на 28 августа в районе Люберец в Московской области был сбит беспилотник, который, по словам мэра столицы Сергея Собянина, летел в сторону Москвы.

«По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского»,— говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отметили, что аэропорты закрывались не полностью, а только частично, выпуск самолетов был разрешен. После введения ограничений на использование воздушного пространства на соседние аэропорты ушло десять самолетов. После снятия запрета пассажиры задержанных или отмененных рейсов были доставлены в аэропорты назначения, отметили в Росавиации.

Ночью о сбитом силами противовоздушной обороны в районе Люберец в Московской области беспилотнике сообщил Сергей Собянин. Минобороны РФ позднее уточнило, что беспилотник был уничтожен в 4:30. Власти утверждают, что БПЛА летел в сторону столицы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. По данным онлайн-табло столичных аэропортов, рано утром было задержано больше 20 рейсов, три отменены.

Милена Костерева