На Кубани ожидается усиление жары до 35 градусов

В Краснодарском крае прогнозируют усиление жары до +33…+35°. Как сообщает центр «Фобос», на градус ниже температуры ожидаются и во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы»,— отметили в «Фобос».

28 августа синоптическую ситуацию в атмосфере над территорией края продолжит формировать антициклон. В зоне его влияния будет мало облаков, дожди не ожидаются. Температурный фон на 3-4° превысит климатические рамки.

Татьяна Ручкина

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