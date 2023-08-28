Две трети челябинских работодателей рады отмене удаленки

Полной или частичной отмене удаленного режима работы в челябинских компаниях рады 65% руководителей. Таковы результаты опроса организаций, в 2020-2022 годах переходивших на удаленный формат, который провел исследовательский центр Зарплаты.ру.

21% руководителей, напротив, отметили, что удаленка нравилась им больше. 14% восприняли возвращение в обычный формат нейтрально.

Сейчас удаленный режим отменен частично в компаниях 55% опрошенных, полностью – у 41%. Только 4% работают полностью в дистанционном формате.

Авторы исследования отмечают, что в 2020 году положительно удаленку оценивали 53% руководителей.