В Краснодаре завершили капремонт в 288 многоэтажках

В Краснодаре в 288 многоквартирных домах завершили капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба мэрии, план 2023 года выполнен уже более чем на 70%. Ремонтные работы осталось провести в 96 домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

С начала года в 184 домах отремонтировали крыши, в 102 обновили фасады. Кроме того, в порядок были приведены 68 внутридомовых инженерных систем. В 23 домах заменили 83 лифта.

Всего в Краснодаре в этом году планируют отремонтировать около 400 домов, где выполнят более 500 видов работ. На эти цели выделят более 2,5 млрд руб. С 1 августа собственникам помещений в домах, которые в конце 2022 года включили в программу капремонта, начали приходить первые квитанции на уплату взносов.

В 2022 году в столице Кубани капремонт провели в 220 многоквартирных домах. Работы проходят по краевой программе, которая действует с 2013 года. Она разделена на трехлетние периоды и рассчитана до 2043 года.

Татьяна Ручкина

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