«РИА Новости»: Турция и ООН прорабатывают переговоры с РФ по зерновой сделке

Власти Турции вместе с ООН прорабатывают возможности для проведения переговоров по зерновой сделке с делегацией России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, переговоры могут пройти в Стамбуле.

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается»,— утверждает собеседник агентства. Когда может состояться встреча, он не уточнил.

Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля из-за невыполнения ее условий. На прошлой неделе Кремль сообщил, что в ближайшее время состоится встреча Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара хочет уговорить Москву вернуться к выполнению соглашения, предложения по этой теме также готовит ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Лаура Кеффер