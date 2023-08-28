Дом Колычева на Васильевском острове признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес дом Колычева, расположенный на 1-ой линии Васильевского острова, в список объектов культуры регионального значения, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Дом, в котором в разное время жили скульптор М.И. Козловский и архитектор В.П. Стасов, имеет адрес: 1-я линия Васильевского острова, дом 16. Он был построен в начале1720-х годов в соответствии с проектом «образцового» дома «для именитых» в виде каменного двухэтажного дома на высоком подвале. Проект дома подготовил архитектор Жан-Батист Леблон.

«1-я линия Васильевского острова, как и набережная Большой Невы, считалась аристократической частью: ее лицевые строения были обращены главными фасадами к усадьбе Меншикова. Территория вдоль линии была разделена на равные участки, где сразу предусматривалось строительство одно- и двухэтажных каменных домов «на высоких подвалах»,— отметили в комитете.

Сейчас в здании, которое носит имя Колычева,

первого герольдмейстера Российской империи, работает гостиница.

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