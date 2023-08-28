Главные новости к утру 28 августа

В Люберцах сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. На некоторое время закрывались московские аэропорты. Еще два беспилотника были сбиты над Брянской областью.

Национальный расчетный депозитарий разработал сервис быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с системой быстрых платежей. На тестовом этапе участниками сервиса стали «Атон», Альфа-банк, Сбербанк, БКС и МКБ. О тесте

Итальянская SuperJet International (совместное предприятие ОАК и Leonardo) ведет переговоры с Европейским агентством авиационной безопасности о возможности получения европейского сертификата типа на самолет SSJ 100, узнал «Ъ». Покупателем доли ОАК в SuperJet International может стать эмиратская MarkAB Capital, которая хочет при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ. Подробнее

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил министра иностранных дел Наджлу Мангуш от должности. Решение связано с встречей министра с главой МИД Израиля Эли Коэном. Ливия не признает независимость Израиля, между странами нет дипломатических отношений.

Разработчик Astra Linux готовит аналог GitHub, узнал «Ъ». «Группа Астра» намерена вывести на рынок собственную платформу для совместной разработки открытого кода до конца года. Подробнее

Каждый третий россиянин игнорирует симптомы, которые могут быть признаками онкологии, следует из опроса аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика». Только половина пациентов прислушивается к совету лечащего врача сходить к онкологу. Об исследовании

О предстоящих 28 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».